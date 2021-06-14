英國皇家雅士谷賽期將由周二（15日）起一連五日舉行，首日七場賽事包含三項一級賽，計為女皇安妮錦標、皇席錦標及聖詹姆士皇宮錦標。

除上述三項傳統大賽外，其餘四場賽事各有看點，皆因部份報名馬是由港人馬主持有的。

其中，前亞姐冠軍李妮丈夫陳國泰名下「蔚藍天使」，將會角逐兩歲馬二級賽高雲地利錦標，由年輕騎師鄺傲志主轡。

「蔚藍天使」服役三戰獲兩冠一季，上仗角逐在英國潘德法馬場舉行的二班讓賽，雖然臨場掛軟地牌，但牠最終仍輕鬆獲勝。

近年皇家雅士谷賽期多數在天雨下進行，對「蔚藍天使」而言頗為有利。

另外，由資深馬主蕭百君擁有的「極地風暴」，將出戰表列賽沃爾弗頓錦標。

這匹八歲馬曾於2017及2018年分別來港參加冠軍一哩賽及香港盃，結果分列第五及第八名。

「極地風暴」歷來奪得五項分級賽冠軍，上仗在古活出戰一項表列賽輕鬆獲勝，今次再接再厲有權再贏。

「幸運」系掌舵人梁啟徽名下「幸運奪標」，將參加雅士谷錦標。

「幸運奪標」由知名練馬師張仕頓訓練，本身出賽31次獲八冠三亞六季，上名率超過一半。

這匹六歲馬今次是本身相隔接近兩年後再戰雅士谷馬場，演出受到當地馬圈中人關注。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199