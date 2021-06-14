今天（14日）雖然是端午節公眾假期，但由於是馬匹試1800草地的日子，不少練馬師都一早到場督操，沈集成當然是其中之一。

這位經常派馬跳草地的練馬師，今朝（14日）就安排「知道必勝」出試。

此駒由潘明輝考驗，操練前練者先詳細交帶指示，繼而一如往常，行去烽火台頂樓觀看。

只見沈集成全程拿起望遠鏡，睇得相當入神，而「知道必勝」在潘明輝胯下走勢良好，順利完成今課操練。

本周日（20日）將有一組二班1400米賽事適合「知道必勝」報跑，屆時不妨多加留意。

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