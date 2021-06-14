羅富全剛周日（13日）憑「八仟師」勝出季內第60W，暫時排練馬師榜第三位。

本周日（20日）羅富全將安排「健康愉快」報跑1400米精英盃。

「健康愉快」上仗在1600米獅子山錦標力拼不敵「達心星」，只能屈居第二。

據知，「健康愉快」與「達心星」今次會再次狹路相逢，羅富全希望馬匹縮程能夠反先，來季站穩頂班中短途位置。

至於報跑1800米精英碟的「精神威」，羅富全讚賞此駒今季大熟，狀態長期保持穩定。

「精神威」經常受輕視下仍交出好演出，今次路程合發揮，依然具一爭之力。

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