華將蔡明紹上周三（9日）策騎「和氣生財」雖然贏馬，但於彎位切入時阻到「萬事叻」，結果被競賽小組判罰停賽兩日及20萬元。

蔡明紹此場頭馬獎金有12.5萬，即係贏埋都唔夠罰，而且蔡明紹原本7月1日至7月7日已經要停賽三日，再加埋呢兩日，成個7月都要停賽，跑埋6月26日賽事可以提早歇暑。

同蔡明紹計計數，全季累積八度停賽，總共罰款477,500元，真係幾傷！

其次輪到何澤堯，今季亦曾五度停賽，所以累積罰款總額亦高達222,000元，好在何澤堯仲有匹「金鎗六十」幫補吓，否則亦好大鑊。

至於史卓豐亦唔好得幾多，季中曾因傷缺陣，收入已減少，今季亦因停賽總共罰款182,000元，近期成績算叫做好番啲，希望佢以後上陣可以小心啲啦！

仲有周俊樂，季內頭馬增至46場，又改寫由自己創造的本港見習騎師一季贏馬最多紀錄（44場），但今季犯規次數亦唔少，所以累積罰款總額亦達147,000元。

莫雷拉、潘頓騎熱門馬次數較多，今季各有51及48次被查詢跑法或失望表現，情況絕對正常，而且俱可大步檻過。

莫雷拉解釋比較正面，反觀潘頓巧舌如簧，有佢講冇你講，除解釋直路上唔騎「榮惑」原因抵死外，季初12月16日「心頭好」跟前落敗，曾解釋「事後看來，此駒或較適合於早段以較為留後的方式策騎，末段便可以較佳的走勢衝刺」。

點知話口未完，「心頭好」再出抽8檔，潘頓更居然騎上去搶頭跑，結果又大敗包尾，唔知佢想點？

潘頓亦最鍾意畀建議馬主及練馬師，隻馬下次出應該點跑點跑，不過都係老點居多。

相對地薛恩亦騎足全季，但到目前為止，只有六次被查詢跑法或失望表現，比起班德禮上陣僅僅兩個月已有四次被問話，薛恩策騎紀錄認真乾淨。

睇睇薛恩今季八次騎大熱門馬，除「快樂歡騰」跑第十名外，其餘七次取得兩冠兩季兩殿一第五，難怪甚少被抽秤。

馬房方面，沈集成、蔡約翰各有28次居首，其中蔡約翰「勝得威風」、「夏威夷」等駒皆為不足兩倍大熱，未能勝出及不入三甲，當然要被查詢跑法或失望表現，但都係例行公事而已。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199