賽馬世界充滿數據，排位、磅位、路程、馬口統統都由數字組成，還有馬迷相當關心的騎練合作成績。

練馬師榜頭兩人分別為方嘉柏及蔡約翰，他們今季各已勝出逾60場賽事，而且各有當中過半數場次由準冠軍騎師莫雷拉經手。

雷、蔡季內合作暫有35Win，雷、方以34Win緊隨其後，排第三的則為潘頓及沈集成，兩人攜手已獲29Win，佔沈廐今季暫時頭馬數目一半，足夠反映這對華洋練騎關係密切，他們甚至最終有機會成為本季最佳組合。

要數潘、沈季內得意之作，在谷草非應屆百萬挑戰盃冠軍「平常心」莫屬。

此駒季內九戰四勝兩位，亦成為潘頓今季其中一匹三捷代表馬。

至於潘、沈季內沙田傑作，「好玩福星」、「知道再勝」及「超霸神駒」均屬此類，當中又以後駒表現最強。

「超霸神駒」近兩次贏馬均在潘頓胯下跑泥地一哩，其中包括上仗5月8日一放到底，以1分36秒15刷新本港泥地一哩紀錄時間，為本身明年遠征杜拜奠基。

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