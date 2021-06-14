現時距離煞科尚餘八次賽事，大家都希望爭取時間標尾會，上周二（8日）沙田舉行九組試閘，當中不乏靚馬，有望趕及在季尾爭取成績。

苗禮德馬房之「白鷺盛世」現評28分是歷來新低，此駒以往由韋達訓練，結果七戰全敗，馬匹轉投苗廐後兩戰，首戰跑第七，而翌仗跑第五，演出稍有進步。

「白鷺盛世」本月八日由潘明輝試800米草閘，馬匹起步應聲彈出，沿途守在前列位置。

潘明輝末段分韁認真考驗，「白鷺盛世」即以勁勢衝線，走勢吸引。

白鷺團體現時兩匹現役馬「白鷺飛翔」及「白鷺盛世」均由苗廐訓練，但兩駒轉倉後仍未勝出。

相信苗禮德亦非常心急，希望四歲馬「白鷺盛世」，可以在季尾取得首捷，以報答幕後知遇之恩。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199