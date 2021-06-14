在英國策騎，與香港環境大相逕庭，除了面對不平等的待遇，收入也差天共地，加上鄭雨滇幾經辛苦終獲發牌，只代表他有資格騎馬出賽，並不代表有人願意為他提供支持。

鄭雨滇說：「在英國找馬騎非常困難，因為這裡大多由練馬師做主，有時候馬主開聲想支持我，但最終配搭也由練馬師落實。」

「除非擔任馬房主帥，座騎數目可以較為穩定，即使英國冠軍級騎師蘇兆輝，今季上陣機會亦不多，可見競爭多麼激烈，所以在這裡策騎，真的為興趣多過為錢。」

雖然收入不多，但鄭雨滇表示自己當年有儲蓄，加上英國生活指數尚非太高，現階段自己仍能應付日常開支。

現時鄭雨滇仍然每朝為郗國思操馬，當中包括不少名氣馬，雖然到真正出賽便會改配其他大師傅，但鄭雨滇謂，只要馬兒交出理想表現，自己便很滿足。

鄭雨滇說：「如果有在英國養馬的香港馬主，希望你們可以支持我、向練馬師推薦嘗試用我，我必定會全力以赴，做到最好。」

身處逆境，懂得如何自我激勵很重要，對鄭雨滇而言也不例外。

他說：「現時我取回騎師牌照，可以重新騎馬已經很開心，已不求是否有馬贏，最重要是有機會出賽。」

「即使有時候沒有機會跑純種馬，只能策騎一些阿拉伯馬出賽，我也很滿足了，雖然這些馬匹很多時都沒甚麼競爭力，但有得落場已是好事，除了為興趣，也有上陣機會證明自己。」

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