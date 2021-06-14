在剛過去的星期日（13日）沙田日馬，有個別賽駒因健康理由在排位前或後退出，當中既有正選亦有後備馬，此情況在季尾非不常見。

排位後於上周六（12日）受注前退出的第四場第二後備「好友順」（徐雨石馬房），皆因本身右前腿不良於行。

這匹四歲澳洲自購新馬是年青人團體名下第四駒，會員之一吳振河另為亦屬徐廐的「好友利」之聯名馬主。

徐廐還有第六場原正選「盈嘉輝」在上周四（10日）排位前退出，理由是本身於上周三（9日）賽後翌日接受內窺鏡檢查時，被發現氣管內有血。

四歲「好友順」季內出道五戰俱跑雙位數名次，六歲「盈嘉輝」則今季11戰不勝最叻跑第二。

經此一役，牠們或被安排提前歇暑亦未可料，當然還要視乎幕後意願及馬兒往後狀況。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199