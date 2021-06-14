剛周六（12日）在澳洲鷹園馬場舉行的2200米二級賽Ｑ22，賽果十分正路。

被喻為當地新明星馬的「品德高尚」，挾東奔盃冠軍之名出戰此項二級賽。

結果馬匹在騎師麥道朗胯下，以一個半馬位輕鬆擊敗二至四名的「離鄉別井」、「向榮」及「布蘭登堡」，奪下牠在落戶澳洲後第三項級際賽冠軍。

賽後練馬師凌靄琛表示很感恩可以訓練到一匹如此有質素和能力的賽駒，而「品德高尚」的表現亦十分出色。

據凌靄琛透露，「品德高尚」下一目標將會是十月底舉行覺士盾（2040米一級賽）。

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