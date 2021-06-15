出自2018年3月拍賣會的東廐「電路一號」，是歷來本地最貴拍賣馬，身價高達1,100萬元。

但這一匹現年六歲的灰馬，表現與身價似乎不成正比，苦戰三季共上陣25次，只取得三亞一季成績，評分一路下滑，現時只評29分。

馬會在今日公佈的退役馬名單上，此駒榜上有名，灰馬最近一次出賽為月初的第五班泥地一哩，跑獲第八名。

「電路一號」累積獎金僅94萬元，還不及身價十分之一，令馬主蝕本離場。

另外，剛於周日（13日）第五班1200米泥地上陣，配莫雷拉跑包尾的「全心全意」（姚廐）亦除名。

此駒退役前28戰曾得兩冠三亞，獲獎金近190萬元。

而沈廐八戰從未上名的「成之寶」，以及賀廐未出賽新馬「任攞」同樣結束服役生涯。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199