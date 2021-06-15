潘頓近期在晨課操馬的數量，明顯比之前減少。據潘頓解釋，他是希望爭取時間讓腰背肌肉得以放鬆，加速自己恢復最佳狀態，迎接季內餘下賽事。

早前潘頓在谷草賽事在策騎頭場「赤馬雄風」（希廐）後退下火線，他在之後的賽馬日立即復出，而且還交出頭馬，之後騎者如常上陣，並持續交出好成績，可見騎者並未有受腰背舊患的影響。

潘頓說：「騎師是運動員，運動員受傷、有舊患，這是很普遍及常見的。」

「早前跑快活谷賽事， 我在頭場贏完『赤馬雄風』後，感到很痛楚，因為我在出閘時拉傷了背脊肌肉。」

「為讓自己盡快回復狀態，之後我刻意減少操馬數目，用意是避免這些肌肉因用力過度及過勞而拉至繃緊。」

「當時我盡量爭取時間休息，現時我的背和腰部舊患已經康復，我希望馬季餘下時間內，能夠贏出更多頭馬。」

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