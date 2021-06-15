現今馬壇最出色名駒之一「弦樂器」將力爭連勝四屆英國雅士谷金盃（3991米一級賽），藉此鞏固牠的傳奇地位。

「弦樂器」與雅士谷金盃可說是絕配。這匹星級長途佳駟過去在此賽取得的成就和牠的勝姿，令牠成為萬千馬迷的寵兒。

這項歷史悠久的賽事途程為3991米，對馬匹的長力是一大考驗，但卻十分適合「弦樂器」發揮牠的上乘加速力。

訓練「弦樂器」的父子兵高仕登及高素德均對馬兒評價甚高。

高素德表示：「馬兒非常了不起，多年來一直能夠維持極高水平狀態，並能保持熱情和鬥心，令人嘆為觀止。」

高仕登則說：「牠一直表現出色，個性十足，而且非常自負和自信，訓練此駒為我們帶來無窮樂趣。」

問題是年屆七歲的「弦樂器」是否有力再勝此賽。

高仕登說：「牠是一流佳駟，希望今仗仍能保持水準。」

「勝出這些大賽從不容易，但牠4月在雅士谷攻下薩嘉羅錦標（3190米三級賽），已為此賽備戰。」

「這匹老將鬥心未減，速度依然銳利，加上今仗途程合其發揮，沒有理由不能再交出一貫頂尖水準。」

「弦樂器」將跑香港時間周四（17日）晚上11時20分開賽的G1雅士谷金盃，排8檔由老拍檔戴圖理策騎。

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