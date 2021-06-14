希斯今季回歸香港，給予外界無限憧憬，開鑼日（2020年9月6日）憑「友盈有款」及「精彩勇士」起孖，打響頭炮，但直至10月24日才以「友盈有款」勝出第三捷。

雖然希斯曾陷入低潮，但在四月份開始，成績顯著攀升，六月份以「包裝大獎」及「赤馬雄風」勝出兩場頭馬，現時累積30W，達到馬房季前目標。

「包裝」系馬主李氏家族，是希斯的支持者，他們近年在澳洲有合作，並將雙方關係延續至香港。

「包裝太保」在港初出即勝，據報幕後評價頗高，二月份由何澤堯贏馬後，帥權落入這位本地一哥手中。

此駒近戰改跑田草1600及1000米，部署令不少人疑惑，陣上亦交不出成績。

「包裝太保」小休一個月，備戰依然積極，上周二（8日）由何澤堯試1000米草閘，雖然起步反應一般，但末段交出凌厲後勁勝出，過終點後餘勢全組最強。

「包裝太保」現評85分，周日（20日）二班1400米正是其贏馬路程，且看希斯如何部署。

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