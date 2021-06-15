王延慶求學時期攻讀微生物學，修讀碩士及博士時主要研究遺傳DNA（基因），並曾在加拿大國家研究院做研究工作。

對於新冠疫情，王延慶說：「香港人勤洗手及肯戴口罩，防疫方面做得不錯，我認為最重要是減少去人多的地方，始終你不知道接觸的人中是否有隱形帶菌者。」

「一般而言，戴口罩後受感染的機會應不高，除非是面對面進行打麻雀、跳舞或健身等活動，危機才大增，目前看來，病毒在空氣中傳染的機會不大。」

王延慶表示，身邊不少朋友知道他讀過細胞遺傳學，也詢問他有關疫苗的意見。

王延慶說：「大家朋友見面時就問『打唔打疫苗？』、『打邊隻好呢？』我個人認為如果身體健康，沒有高血壓、心臟病及糖尿病等長期病患，又徵詢過家庭醫生的意見，接種疫苗風險應該不太大。」

「不過，我暫時仍未接種，因為我早前做了通波仔手術，本身亦有高血壓，需服用不少藥物；相信要在稍後時間，我才會接種。」

相較世界其他地區，王延慶認為香港在控制疫情方面已漸見效果，他認為其中一個主因，是大部份香港人經歷過沙士，懂自動自覺戴口罩，減低中招機會。

王延慶說：「歐美地區疫情至今仍然嚴峻，當地不少人仍不相信戴口罩有助防疫，看來暫時仍未是全球通關的時候。」

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