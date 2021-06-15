沙田馬場周日（20日）舉行十場日馬，報名表在今午（15日）才公佈，今晨安排出跳有賽程馬，主要來自方、韋、希、及時廐。

《蘋果馬經》晨操專家積奇認為，報名周日三班田草1400米的方廐「佐治勇駒」進度良好，捲土重來有權補中。

方廐「佐治勇駒」助手跟「達心星」莫雷拉落草地拍跳三段，前駒帶放，中段加速走甩，領先三馬位入直路，末段衝刺時保持硬朗走勢，狀態起得更好。

打吡冠軍「達心星」戴頭罩，直路認真考驗，從內檔加速竄上同衝線，上仗勝後狀態保持，9號跳一課輕鬆，今課考驗追得亦好。

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