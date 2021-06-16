英國皇家雅士谷賽期第二日（16日）將有主題賽事威爾斯親王錦標上演，焦點落在高仕登馬房「諾斯勳爵」及岳伯仁馬房「心之所慕」身上。

現年五歲、由高仕登訓練的「諾斯勳爵」將由戴圖理主轡，本身剛於3月27日杜拜草地大賽（1800米一級賽）掄元。

此駒雖然狀態大勇，但其練馬師高仕登表示，牠仍有缺點要改善。

高仕登說：「我們希望馬兒今仗（1993米一級賽）起步時能夠表現良好，牠現在仍然會鬧脾氣，有時根本不聽任何人的指令。」

今次有「諾斯勳爵」進行衛冕，去年他於此賽以大勝「加踏步」、「吵鬧不休」、「日出之國」等佳駟贏馬。

不過，隸屬岳伯仁馬房旗下、現年四歲的「心之所慕」或成其最強對手。

這匹出自「天文學家」的星級雌馬，雖然自上年約克橡樹大賽後一直避戰至今，但岳伯仁認為牠的狀態一直沒有低落到。

岳伯仁說：「牠能輕鬆達至佳態，而且易於訓練。」

今仗將是「心之所慕」相隔接近十個月後首次參戰，亦是牠首度在雅士谷馬場作賽，將與「諾斯勳爵」有激鬥。

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