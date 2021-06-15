星期日（20日）在沙田馬場恢復跑馬，練馬師以羅富全最值得關注，皆因他已連勝五次日賽未斷纜，走勢強勁。

羅廐於周日將有七駒出賽田草A跑道，當中不乏實力分子，如「金像非凡」、「精神威」、「健康愉快」等，廐主勢可再次贏馬。

「精神威」上賽在皇太后盃跑第三，可算超額完成，蓋本身之前從未於分級賽上名，最叻只贏至第二班。

這匹灰馬出名忠心肯跑，如今在1600米強項再攻三級賽（精英碟），未嘗不可異軍突起。

「金像非凡」打王牌增程首戰1600米，本身連仗非季即殿，皆只輸四分三馬位，已站在勝利邊緣。

此駒加戴羊毛面箍出賽以來，表現顯著提升，加上馬房當旺攻勢未止，此駒有機會在周日拼出頭來。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199