前馬王「美麗傳承」在退役後，被安排前往著名的Living Legends牧場過着退休生活。

而早前Living Legends在其官方社交媒體宣佈，2019年國慶盃（1000米三級賽）得主「美麗滿載」，最近都正式加入這個大家庭，與「美麗傳承」、「精英大師」、「牛精福星」等香港傳奇馬王一起做鄰居。

「美麗滿載」當年在港服役短短兩季，跑過16次取得6冠3亞，最高成就是勝出國慶盃，以及在二級賽精英碗跑第二名，生涯總獎金超過950萬港元。

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