由於昨天（14日）為公眾假期關係，賽馬日之後的最新馬匹評分延至今日（15日）才公佈。

剛周日（13日）沙田賽事各場頭馬，不計贏新馬賽的「加州星球」（東廐），三匹初出即勝馬「風火戰駒」、「一定讚」（均屬蔡廐）及「燈胆友」（葉廐）加分各異。

當中以「風火戰駒」加8分最多，可能與贏馬距離（1.25馬位）較多有關，不過現時評60分，下次仍有資格再跑第四班賽事。

至於「一定讚」與「燈胆友」僅贏對手馬頸及馬頭位，就各被加5及6分。

羅富全旗下新星「八仟師」兩出兩捷，此番連捷再加9分去到74分，比第一次贏馬時狂加13分少。

泥地怪傑「超能力」（韋廐）摘下服役第六Win，評分首次破百，目前評103分。

此外，剛戰在第五班泥地1200米卒之贏番場的「趣怡」（賢廐），加夠分逃出生天，最新評分為28分。

相反，兩匹最低班賽駒跑完周日之戰落敗，卻陷入淘汰漩渦，丁廐「合金皇」減2分及「祥勝寶駒」調低5分，現時前駒評25分、後駒則為22分，均低過26分安全線。

6.13沙田日賽各場頭馬加分

馬匹 最新評分（增幅）

趣怡 28（＋7）

天賜寶 40（＋5）

風火戰駒 60（＋8）

一定讚 57（＋5）

都市神話 59（＋6）

燈胆友 58（＋6）

八仟師 74（＋9）

文明之星 84（＋6）

超能力 103（＋6）

超速 70（＋8）

註：新馬賽頭馬「加州星球」未獲評分。

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