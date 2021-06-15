一代傳奇練馬師愛倫（已故），在上世紀90年代叱咤香港馬壇，先後訓練出「活力先生」、「奔騰」、「原居民」、「靚蝦王」等多匹經典馬王。

資深馬主王延慶當時與其相交多年，彼此交情非淺，由他細說這位已故星洲巨人的軼事，應該最適合不過。

愛倫祖籍新加坡，生性聰明，本為律師，之後接手其父在新加坡的馬房，很快便聲名鵲起，並於1992年獲邀來港開倉。

王延慶亦於90年代開始養馬，其名下的「慶祝」、「慶豐收」、「慶豐年」及「頑皮」等，全交由愛倫訓練，兩條平行線自此開始交集。

王延慶說：「我和愛倫可算非一般馬主與練馬師的關係，彼此非常老友，相處趣事一籮籮。」

他笑言：「他是一個好人，但容易動氣，記得有次在金鐘某酒店門口，他不小心踢起地氈而差點仆倒，因此大發脾氣罵守門口的職員，我見狀即拉他離場。」

「愛倫樂於助人，熱心提攜後輩，以往沈集成跟隨他做副練，都會傾囊相授；現時沈集成練馬功力如何，大家也有目共睹。」

「另外愛倫也非常好客，每次食飯都搶着埋單，一見我拎起荷包欲付款，便鬧到我抽筋！」

王延慶欣賞愛倫富幽默感之餘，又不失童真。

他說：「有時悶悶哋，愛倫便會講一、兩個故事，聽完我們兩人同時笑到碌地。」

「愛倫退休後，我們一家人仍經常前往新加坡探望他，彼此交往從沒間斷。」

「愛倫也很喜歡到我的古董舖，他間中會買一兩件古董送給朋友，有時我還會把舖頭所有的燈都關掉，讓他靜靜地午睡。」

養馬多年，王延慶最難忘自然是名下馬「頑皮」於2003年揚威新加坡之役，他笑說：「這已是咸豐年前的事了，相信現時沒人記得此馬。」

「『頑皮』於03年出爭新加坡經典賽，記得開跑前十幾分鐘，我問愛倫此馬是否贏得？

當時愛倫幾乎破口大罵道：『如果贏不到，我為何要帶此馬來新加坡？』，於是我們全家把身上最後一蚊坡紙都押注『頑皮』，結果馬兒影相勝出，當日情景至今仍歷歷在目呢！」

現時王延慶現時養有「月球」及團體馬「閃電俠」，兩駒均由蘇保羅訓練。

王延慶說：「蘇保羅練馬循序漸進，不會過份催谷馬匹，他是前新西蘭冠軍練馬師，我對其投以信心一票。」

經過多年的馬主生涯，王延慶對勝負早已看透。

他說：「若說對於賽馬的興趣，我太太和大女王澤怡（洋名Jamie）可能比我更。」

「Jamie刨馬時會做足功課，研究跑道形勢以及各駒末段時間，我們的話題很多時都離不開古董及賽馬呢！」

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