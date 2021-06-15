英國資深練馬師張仕頓對雅士谷金盃一直念念不忘，須知他旗下的「前度男友」於2019年屈居亞軍，去年出「豐裕路」也是做阿二。

張仕頓相信今年很有機會憑「主觀主義」擊敗台柱「弦樂器」，捧走在香港時間周四（17日）晚上11時20分開跑的雅士谷金盃（3991米一級賽）。

他說：「我們當年覺得『前度男友』是雅士谷金盃的爭標希望，可惜牠被『弦樂器』輕鬆擊敗。」

「主觀主義」現年四歲，3月在美丹馬場帶離對手勝出杜拜金盃（3200米二級賽），演出精彩。

張仕頓說道：「我對『主觀主義』在杜拜勝出感到高興。牠在當地受傷，花了一些時間才康復。」

「除此之外，一切都進展順利，馬兒狀態甚佳。我認為牠是我歷來派出最有力挑戰『弦樂器』的一駒。」

「我知道今仗任務艱巨，但希望『主觀主義』到時能成功奪魁而回。」

張仕頓的兒子Charlie補充：「『主觀主義』今年更加高大壯碩，牠去年未能保持狀態，但今年的操練完全達到我們的要求。」

「主觀主義」的練馬師張仕頓說：「『弦樂器』的加速力驚人，牠通常沿途居領放馬稍後位置，然後於末段交出凌厲衝刺。」

「弦樂器」及「主觀主義」場地性能均很廣泛，「弦樂器」曾先後在軟地及好至快地上攻下雅士谷金盃，「主觀主義」則於去年在巴黎隆尚的大爛地上勝出皇家橡樹大賽（3100米一級賽），翌仗在美丹的偏快場地上掄元。

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