實力雄厚的馬主陣營「才」系，再有馬匹離開韋達馬房，改由其他練馬師訓練。

早於上周二（8日），由「才」系話事人梁麟炳兒子梁冠華持有的「聚才」，已由韋廐轉至希廐。

及至上周六（12日），同系馬「尊才」亦被安排撤出韋廐，轉由葉楚航馬房訓練，並由馬會今午（15日）公佈作實。

這匹四歲灰色愛爾蘭自購馬去年10月18日在港初出冷至接近200倍，結果在田草1200米由賀銘年跑包尾大敗33.5馬位，之後一直無再上陣。

「尊才」馬主是梁麟炳女兒梁頴頤，她同時持有希廐今季三捷馬「成才」及韋廐三歲澳洲自購馬「奮鬥雄才」。

「才」系昔日曾有贏過馬會盃二級賽的六捷良駒「天才」隸屬葉廐，如今則以「尊才」跟對方再續前緣。

目前仍在韋廐的「才」系馬有三匹，包括「全才」、「恭喜發才」及「奮鬥雄才」。

另一方面，馬會今午公佈剛周日（13日）第七場表現欠佳的「創科先鋒」，於賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時他說並無發現任何明顯異常之處。

主任獸醫（賽事管制）昨晨（14日）在文家良馬房再次檢查「創科先鋒」時，發現牠左前腿不良於行。

「創科先鋒」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

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