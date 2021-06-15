法籍騎師巴度於本月6日策騎文家良馬房「機緣巧俠」被馬會競賽小組抽秤跑法，上周五（11日）再進行研訊，騎者被指控違反馬會賽事規例，競賽小組將研訊押後至另訂日期及時間繼續進行，以便巴度回應是否承認指控。

在這宗事件未有判決之前，「機緣巧俠」已由第二位騎師過檔操練，意味着再次出賽時有機會換人上陣。

此匹六歲馬在今早（15日）沙田馬場泥地跑道進行快操，已交由英國騎師班德禮主理。

另一方面，上仗在港一出即勝的希廐「肥仔叻叻」，當時在華將一哥何澤堯胯下爆17倍冷Win，馬匹近日已由潘頓過檔考驗，騎者替此匹體重逾一千三百磅的賽駒已一連兩課主持快跳工夫。

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