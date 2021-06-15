今屆皇家雅士谷賽期回復傳統，由一級賽1600米女皇安妮錦標揭開序幕，焦點賽駒肯定非「海上宮殿」莫屬。

「海上宮殿」是由高仕登及高素德訓練的明星賽駒，出道迄今八戰只曾一次敗陣，該役就是去年10月在雅士谷舉行的一級賽1600米女皇伊利沙伯二世錦標。

當時馬匹在競賽途中失去蹄鐵，而且場地太軟，因而影響發揮。

在去年皇家雅士谷賽期最後一天賽事，此駒以極漂亮的姿態捧走一級賽1594米聖詹姆士皇宮錦標，其後更在多維爾勝出另一場同程的一級賽，從而奠定了其在歐洲馬壇頂級一哩王者地位。

今季「海上宮殿」先後兩度出戰，贏馬姿態均甚為出色，於季內復出首仗即在沙丘園勝出二級賽沙丘園一哩錦標，上仗則輕取一級賽1600米樂景傑錦標。

今仗再次由贏馬拍檔戴圖理操刀，騎者於1990年首度染指此賽，今年將力圖第七度捧走錦標。

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