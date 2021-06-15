澳洲3200米一級賽墨爾本盃，是當地馬圈最著名賽事之一！

澳洲女騎師佩妮，2015年夥拍「彭城貴冑」爆冷奪標，是這項經典大賽歷來唯一一次由女將奪標。

佩妮2016年獲維省賽馬會發出騎練牌照，換言之她可以包辦騎練之工作，佩妮曾策騎自己訓練的馬匹出賽。

周三（16日）佩妮將復出重跨馬背，在沙丘園馬場獲得兩匹座騎出賽。

佩妮自今年五月華利南浦賽馬節後，已沒有再披戰袍，而她今年只策騎十一次上陣，並勝出一場。

佩妮受訪時表示，她一直保持最佳狀態，並透露稍後將有更多座騎上陣。

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