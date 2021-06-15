羅富全剛周日（13日）憑「八仟師」大熱勝出，並成為其季內第60W，重新回復六爺本色。

羅富全與「紅衣」系早已建立良好默契，以往訓練「紅衣醒神」曾兩勝1200米國際一級賽香港短途錦標，成為一時佳話。

「紅衣」系現役馬「紅衣火旺」同樣交由羅富全訓練，馬匹在港第二仗於谷草1000米跑第三。

此駒其後三仗集中跑谷草1000及1200米，前仗後上跑第二後，上仗突然搶前，隨即打回原形落敗。

「紅衣火旺」賽後休息接近一個月，上周五（11日）交由田泰安試泥閘。

馬匹早段刻意拖後，轉彎移出外檔望空，直路輕催反應凌厲，輕取「超額認購」超過三個馬位。

下周三（23日）谷草有四班1200米賽程，且看羅富全是否瞄準這場出擊。

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