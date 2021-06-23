資深馬主王延慶從事古董行業多年，對古物的熱情源於其父王恩洪的薰陶；王延慶亦把此項興趣傳承至女兒Jamie身上。

王延慶說：「我自幼喜愛收集東西，甚麼都儲，例如郵票等等；至於我對古董的熱愛則源於家父。」

「他認識古董收藏家胡惠春，常到其家中欣賞古董珍藏；我聽他們講得多、睇得多，耳濡目染下漸漸產生興趣，直至我完成博士學位後，便正式投身古董界。」

「我女兒Jamie對古董亦有濃厚興趣，她在英國完成學業後，曾經出外打工，我叫她不如返鋪頭幫手。」

「一轉眼，Jamie已投身古董界十多年，累積了不少知識及經驗，其實古董知識日新月異，我和她每天仍在學習當中。」

現時全球量化寬鬆、熱錢湧現，不少資產價格如股票及樓價都飛升，古董價格又如何呢？

王延慶說：「現時由於疫情關係，不少人因冇嘢做便投身股市，令到股市暢旺。」

「不過古董界有所不同，喜歡古董的人，買了心頭好後其實極少出讓，即使肯出售，售價都會企硬。」

「所以在疫情下，靚古董的價格未見太大回落，例如清朝的古董，價格亦只得輕微跌幅。」

對於古董買賣，王延慶給予初學者一些意見，他說：「我認為最重要是買家真心喜愛古董，如果純視作投資，可能買股票或其他商品好過。」

「假設你用百多萬買一件古董後，想在三年後升至二、三百萬賣出圖利，倒不如買股票。」

「若選對股票，例如在低位撈了騰訊，可以升得好快；反之古董價格比較steady（穩定），不似股市般大上大落。」

「不過，如果你真心喜愛古董，懂得欣賞它們的歷史背景、出處及藝術成份等，則可從中體驗無窮樂趣。」

「靚古董數量畢竟有限，（它們）具有收藏價值及升值潛力。」

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