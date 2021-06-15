香港過磅制度嚴謹，近年莫雷拉曾兩次忘記覆磅，但因無證據顯示其負磅較出賽負磅為輕，故不作進一步行動。

但在外國，卻竟然發生一宗極度荒誕的「騎師忘記上鉛袋」蝦碌事件！

事緣澳洲騎師Reece Jones昨日（14日）於澳洲和域園上陣，於第二場策騎Admit It勝出後，覆磅時發現漏裝一個鉛袋，令Admit It少負了1.4kg（近3.1磅）。

競賽董事隨後取消Admit It的頭馬資格，暫時練馬師Graham Brown被罰款5,000澳元，因為當局認為他有責任確保該駒負正確的磅位出賽。

過往香港曾經亦發生同類事件，1994年「鑽石海岸」（已退役）在澳洲名將岳禮華胯下贏馬後，覆磅被發現少負1.8磅，被競賽小組取消頭馬資格。

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