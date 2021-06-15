二級賽1200米高雲地利錦標是英國皇家雅士谷賽期首場上演的兩歲馬賽事，相信「騰霧」極有機會摘下錦標。

「騰霧」數星期前在萊士達初次上陣角逐1200米從未勝出馬賽，雖然牠在末段需要一些時間才能全速衝刺，但在終點前走勢強勁，結果以佳勢取勝。

萊士達馬場向來不易應付，但從牠在該役的表現來看，馬匹仍有不少進步空間，今仗（15日）征戰雅士谷理應合適。

這匹由高仕登及高素德訓練的賽駒，上仗由郗福年策騎，今仗人馬再度合作，可望再創佳績。

美國練馬師華特在皇家雅士谷的兩歲馬賽事戰績彪炳，自12年前首度派馬出征皇家雅士谷以來，至今已八度勝出此賽期的兩歲馬賽事，但要留意的是，該八場勝仗均為1000米途程。

較為有趣的是，練者竟為旗下速度上乘的雌馬「高飛名駒」選擇出爭此賽而非途程較短的瑪麗皇后錦標。

「高飛名駒」於4月時在堅蘭首度上陣出爭900米從未勝出馬賽，即以漂亮姿態取勝，今仗為此駒首次挑戰1200米賽事。

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