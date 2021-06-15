日前現時的最新世界馬匹及全球最佳騎師榜出爐，華將一哥何澤堯累積48分，與澳洲名將麥道朗並列榜首，為港爭光。

由於本港近期接連上演大賽，「香港四大高手」悉數打入十大排行榜，包括暫以40分與美國的華拉素奇並第四的莫雷拉、同以26分並列第八位的潘頓及田泰安。

其餘上榜騎師，包括第三名的「天下第一高手」莫雅（42分）；第六名的「川田將雅」（36分）、第七名的「福永祐一」及並列第十名之薄奇能及截圖理（24分）。

何澤堯目前是榜上唯一四勝一級賽的騎師，當中「金鎗六十」一駒便連勝董事盃、香港金盃及冠軍一哩賽；另外他夥拍「唯獨愛你」攻下女皇盃，更是季內代表作之一。

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