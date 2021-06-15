周三（16日）無夜馬跑，周日（20日）恢復跑馬，屆時沙田馬場將有十場草地日賽進行，採用全闊跑道，頭場定於下午1時正開賽。

相關馬匹報名已於今午公佈，當中兩場三級賽戲肉均不滿額，分別為精英盃11駒及精英碟10駒。

1400米精英盃與1800米精英碟構成季內最後一輪分級賽，前者有姚廐「旌暉」進行衛冕，另有應屆打吡冠軍「達心星」、香港經典盃王者「健康愉快」等四歲良駒列陣。

精英碟上季盟主「與龍共舞」已退役，亞軍「喜蓮騏星」捲土重來，面對去年冠軍一哩賽得主「川河尊駒」，應屆皇太后盃冠、亞、季軍「勇猛神駒」、「樂益善」及「精神威」等勁旅挑戰，絕對不易闖關。

周日餘下八場賽事有七場正選馬滿額兼有後備，其中又以五班1600米最搶手，後備馬多達15匹，反映各個馬房都在煞科前盡力救馬。

騎師方面，波健士及巫顯東周日仍要停賽，至於蔡明紹7月起停賽到季終，目前仍可上陣。

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