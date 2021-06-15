煞科在即，季內只餘何良及鄭俊偉成績未達標，兩人在從化均無設廐，總獎金亦遠離指標，必須贏夠16場頭馬，否則將被馬會發給警告信。

何良及鄭俊偉目前分別僅得11及7場頭馬，分佔練馬師榜尾二及最後位置，在季內餘下八個賽日分別必須取得五及九Win，可謂困難重重。

何廐練馬雖全港最少，但近況卻在鄭廐之上，剛周日如多一點運氣，已可把「飛帥」及「豐彩華庭」分別所獲的亞軍，一併轉化成頭馬，從而向畢業行前兩步。

再之前的「君臨天地」（5月30日）及「中華精神」（6月2日）同樣出擊做阿二，固然與運氣不足有關，惟同時反映馬房現階段逢出必拼，正盡最大努力爭取頭馬。

馬房兵力雖少，但何良實際卻不乏生力軍可於餘下賽事可用，在30至52分水平共有近20匹，可讓廐主在四、五班賽發動攻勢，例如將於周日（20日）四班田草1200米出道的「天天得樂」。

季內尚餘39場第四及第五班賽事，當中泥草皆有，給何廐帶來了希望。

何廐在6月26日五班泥地一哩可派「豐彩華庭」及「飛帥」攻堅，皆因牠們剛在泥地短途後上入Q，姿態同樣有餘未盡。

至於「包裝得勝」、「怪獸厨神」、「怪獸媽媽」及「中華精神」近期俱在谷草有好表現，何廐向來亦擅打谷戰，季內剩餘的四、五班谷草短途賽也不少，廐主應可憑這批生力軍增添頭馬。

鄭廐最近上名集中於低班賽，現有近十駒可跑同類賽事，當中包括「牛精輝煌」及「為善聚樂」這對新入位馬。

言猶在耳，「牛精輝煌」將在周日出師四班田草2000米，未嘗不可趁勇補中。

近月鄭廐亦一些馬匹在泥地上名或勝出，如「友盈友福」、「大道至正」、「公証福將」等。

季內餘下五場泥地賽未跑，包含三班及四班1200米（7月4日）、三、四、五班一哩（6月26日）。

「友盈友福」、「大道至正」及「公証福將」均合資格報名角逐三班泥地一哩，本身亦合跑，鄭廐可望藉此打破一個月頭馬荒。

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