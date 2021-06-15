練馬師霍利時的19歲兒子霍宏聲（Luke Ferraris），是現時南非炙手可熱的騎師新星。

霍宏聲已獲得香港馬會發牌，下季來港出任半季公司騎師。

由於疫情關係，霍利時透露兒子霍宏聲不能直接飛來香港履新，騎者需要轉折前往某一地方隔離一段時間，然後再來港接受隔離。

霍利時在今早（15日）收操後透露兒子的最新近況，練者說：「霍宏聲剛於上周末（12日）在基維爾馬場策『彩虹橋」贏出一級賽金挑戰錦標，我們一家人都很替他高興，這對人馬將在下月三日捲土重來，挑戰一級賽七月盃。」

「霍宏聲跑完七月盃後，便會啟程來港履新，為下季在港策騎作好準備。」

「因應疫情關係，霍宏聲不能由南非直接飛往香港，暫時我們仍然未知道他要前往英國、埃及抑或其他地方逗留一段時間，才輾轉來港。以我所知，兒子仍需要與香港馬會商討航班的問題。」

原本霍宏聲能以杜拜作為中轉站，可惜現階段杜拜卻不接受來自南非人士入境，令他不能以杜拜作為中轉站。

至於霍宏聲最終以埃及或英國作為中轉站，霍利時今早回應暫時仍未有定案，要待兒子和馬會進一步研究而定。

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