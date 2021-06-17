冠軍級騎師潘頓周日（20日）將策九駒出賽田草，其中包括三班1400米賀廐「馬爾代夫」。

此駒今季暫十戰全獲獎金，表現忠心準繩。

「馬爾代夫」馬主李耀湘是潘頓的好朋友，李耀湘曾表示早在潘頓未來港前，已經認識對方，與他非常有緣。

潘頓當然希望周日為「馬爾代夫」贏馬，與李耀湘一同分享贏馬喜悅。

潘頓受訪時說：「『馬爾代夫』質素不俗，只是陣上有時不太規矩，上仗初戰第三班亦入Q，只負頭馬『心中有馬』馬頸位。」

「我認為『馬爾代夫』居第三班有競爭力，我日前曾為馬兒操練，牠的狀態很好，是我的爭勝希望。」

另外，第四班1000米容廐「嘭嘭聲」，至今唯一勝仗由潘頓經手。

容天鵬曾表示這匹快馬跑法單一，只能採取放頭戰略，若有馬鬥燒將會影響爭勝機會。

至於潘頓之前曾三度為「嘭嘭聲」主轡，獲一冠一亞一第六名，人馬合拍性亦可見一斑。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199