最近四次賽事均有居淘汰線（評分26分）以下馬匹上名，可見臨近馬季煞科，同類賽駒均被安排出擊搶分，以爭取過渡到下季。

由今季開始，服役馬匹安全線已由過去的21分調高至26分，煞科後評25分或以下之馬一律強制退役。

賢廐「趣怡」於剛次（13日）沙田日賽贏五班泥地1200米開齋獲加七分，最新評分為28分，已逃出生天，餘下尚有35駒不足26分，季內出賽非勝不可。

周日（20日）田草日馬設有一場五班1600米，屆時仍可秤先26分以下賽駒。

當中，「龍之英」與「樂飛勝」分別來自包尾的鄭廐及排尾二的何廐。

兩位相關廐主鄭俊偉、何良均未成績達標，如今可拼則拼，人馬戰意俱有保證。

隸屬鄭廐的五歲愛爾蘭自購馬「龍之英」乃慢熱貨色，本身與三級賽冠軍「龍鼓飛揚」同父，跑1600米應合適。

「龍之英」前季來港由73分在第三班起步，現時減剩23分，本身季初仍能在四班賽跑近，如今身處第五班應有一定作為。

今仗負輕至116磅，只要排位非太差，周日或有機會取得突破。

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