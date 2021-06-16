告東尼從練已有25年，其間攞過兩屆冠軍，近季成績能保持在前五位，但要爭冠軍卻談何容易。

正如今季，一度看似有機會，就如賽馬一樣，早段跟守好位，入直路卻唔夠對手衝。

有報導指告東尼曾表示，今季頭馬數字能超過50場已滿足，相信這個目標應可達到。

在操練方面，東廐是明刀明槍的，健康良好之馬，例課無缺，一星期兩三課快工夫，多數單試為主。

若安排拍跳打磨或彈泥閘，特別在季初階段，都是部署出擊手法，這方面值得留意。

試大閘，也是提升狀態的撒手鐧，不論有冇速度，都盡量會擺前走，好讓馬兒開氣。

例如「中華盛景」，賽前做三個大閘，直路都認真推騎考驗，只是此駒原來懶性甚重，結果上陣卻表現唔錯得亞軍。

旗下生力軍進度未如理想，東廐惟有依賴來投馬爭成績，近期頭馬如「秒秒精彩」取得兩Ｗin，「桃花紅」爆冷建功，「連連歡樂」掌握了訓練竅門，要抖夠復出威力最好，近期在直路賽也重開勝門。

對於東廐的加盟馬，做足工夫或熱了身仄準，就會打快攻。

「加州」系是東廐鐵粉，多年來都全力支持，且每季都引入不少生力軍，原來上季「加州」系共為馬房帶來十場頭馬。

今季成績也唔錯，到6月中為止共有七捷進賬，剛於周日（13日）初出即勝新馬賽的「加州星球」姿態如此輕鬆，稍後再出應好大機會再贏。

剛周日跑泥地有好走勢「加州得迅」，以及連仗有好表現的「加州十大」，在餘下賽事都有機會出頭的，不妨多加留意。

告東尼上季有三匹自購馬初出即勝，「孖寶兄弟」11倍、「場場勝利」7.9倍及「幸福老撾」60倍，在季中或季尾階段，乘對手多跑體力下降，就正是最好搵食的時機。

可惜今季未能好夢重溫，最近有「中華盛景」初戰搏殺失手，敗於超級強敵「八仟師」，無話可說，只要保持好進度，很快可補中。

用人方面，是相當廣泛，季初全力支持田泰安，接住跟蔡明紹破冰，師徒合作愉快，連場報捷。

他與莫雷拉及潘頓都有交收，難贏之馬，就會找他們幫手。

此外，告東尼一向好支持本地華將，提攜後輩。

譬如周俊樂、何澤堯、梁家俊及潘明輝，近期特別跟後者加強合作，「連連歡樂」贏了，另有「愛馬劍」、「柏林探戈」、「莫浪求」及「將耀」上名。

撰文：積奇

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