公司騎師巴度在6月6日沙田日賽策騎文廐「機緣巧俠」敗走泥地一哩，被馬會一再押後研訊騎法，最新日期是周四（17日）早上。

馬會今午（16日）作出相關公佈如下：

「競賽董事小組將於明日上午九時在跑馬地馬場研訊室，就騎師巴度於6月6日星期日在沙田賽事平田讓賽（第733場）中於直路上策騎「機緣巧俠」的方式繼續進行研訊。」

早於6月11日，馬會已完成首次押後研訊，對巴度作出兩項指控。

巴度當時被指控違反賽例第99（2）及（6）條，事緣他作為「機緣巧俠」在上述賽事中的騎師，未有於整場賽事中採取一切合理而又可容許的措施，確保給予「機緣巧俠」十足爭勝機會或取得最佳名次。

競賽小組當日隨即將研訊押後至另訂日期及時間繼續進行，以讓巴度回應是否承認指控。

換言之，巴度將於明早研訊中作出答辯，而小組其後亦會對他作出定罪及量刑。

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