騎師潘頓剛周日（13日）沙田11場賽事只騎七駒，於新馬賽及三場泥地均無座騎，以其號召力較為少見。

香港馬經過一周停火，禮拜日（20日）恢復跑馬，編有十場沙田草地日賽。

潘頓當日座騎復多，已落實策騎九駒參戰。

在周日兩場三級賽1400米精英盃、1800米精英碟，他分別策騎東廐「二郎」及方廐「川河尊駒」。

「二郎」曾配這位冠軍級騎師贏過四場頭馬，今次是人馬相隔21個月再度並肩作戰。

至於「川河尊駒」同樣復配潘頓，人馬昔日曾攜手兩度揚星洲，默契不成問題。

周日田草日馬潘頓暫定座騎

二郎（東廐） 三級賽精英盃1400米

川河尊駒（方廐） 三級賽精英碟1800米

快快有（羅廐） 三班1200米

馬爾代夫（賀廐） 三班1400米

嘭嘭聲（容廐） 四班1000米

美麗滿滿（羅廐） 四班1200米

影疾（葉廐） 四班1600米

藍海策略（葉廐） 四班2000米

幸運飛彈（賀廐） 五班1600米

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