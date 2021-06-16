英國皇家雅士谷賽期剛周二（15日）起一連五天進行，錦標賽事多籮籮，當中包括將於香港時間周五（18日）晚10時40分開跑的第七屆英聯邦盃。

這項1200米一級賽於雅士谷馬場單跑一條長直路，專供三歲馬參加。

美國練馬師華特麾下當地星級雌馬「鈴兒花」今年載譽重臨雅士谷，將出爭英聯邦盃，勢成焦點所在。

由華特訓練的Strike The Tiger於2009年角逐溫莎堡錦標，結果爆冷掄元，是首匹在皇家雅士谷賽期獲勝的美國受訓賽駒，華特亦自此成為此賽期常客。

華特曾於1980年代榮膺冠軍見習騎師，在紐約馬場上追隨者無數，從練至今11度揚威雅士谷賽期，該些頭馬均以出閘迅速及前速甚快見稱。

「鈴兒花」在今屆英聯邦盃參賽佳駟中最受注目，而華特團隊每年於此賽期必不可少的猛將戴圖理，今仗將為「鈴兒花」主轡。

頂尖騎師戴圖理身經百戰，去年策騎「鈴兒花」角逐瑪麗皇后錦標（1000米二級賽），催策該駒施展天生勁速上前，擊敗17匹對手掄元。

同年8月，這對人馬拍檔在多維爾再度攜手，勝出莫尼大賽（1200米一級賽）。

戴圖理最近在新市場為這匹在愛爾蘭出生的Kodiac女兒主操。

華特說：「牠該課的操練表現更勝廐侶『金鈴鐺』（角逐6月16日1000米表列賽溫莎堡錦標），反映馬兒從未受從美國越洋而來舟車勞動的影響。」

「鈴兒花」去年冬季在美國佛羅里達州的暖陽下度過。其後，華特原本計劃讓牠在皇家雅士谷賽事前先作熱身戰，惜事與願違。

他解釋：「我原本希望馬兒能出賽熱身，但牠踭部瘀傷，我們只得讓牠退出4月的堅蘭賽事。不過牠現在狀態極佳。」

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