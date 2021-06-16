星期日（20日）沙田草地日馬賽事，準季軍騎師田泰安將出足十場，廣受練馬師及馬主支持。

其當天座騎計有「勝得精彩」、「樂益善」、「勁力勇士」、「都柏名駒」、「百勝名駒」、「星際精英」、「劍在九天」、「機械戰士」、「合夥贛勁」及「牛精輝煌」，當中不乏實力馬，足以為他帶來新一輪頭馬進賬。

三級賽1800米精英碟，沈集成兵分三路，分別派出「勇猛神駒」、「幸福掌聲」及「樂益善」上陣。

沈集成已為上述三駒物色騎師，「勇猛神駒」續配潘明輝；「幸福掌聲」用見習生周俊樂出擊。

至於「樂益善」上場在巴度胯下以短馬頭位之微，負於廐侶「勇猛神駒」得亞軍，「樂益善」今場將由田泰安重新接手。

田泰安說：「『樂益善』近期曾由我試閘，馬兒狀態很弗，其狀態令我十分滿意。」

「『樂益善』今季的狀態長期保持大勇，馬房保養應記一功，此駒上場已經跑得很好，只要今場維持水準，有力收復前失。」

另外，田泰安指報爭第四班1600米的「機械戰士」，多跑下狀態已達作戰水準，近兩戰均排外檔，影響發揮，希望今場檔位內移，可以跑入前列。

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