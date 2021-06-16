臨近煞科人疲馬乏，馬房往往通過休息以及轉換環境操練，培養馬匹新鮮感，從而令旗下馬匹交出進步表現。

其中，賽前曾運往從化操練的馬匹近期表現十分搶鏡，當中更不乏具分頭之輩，為馬迷帶來理想回報。

以剛周日（13日）11場沙田日馬為例，「加州星球」、「天賜寶」、「風火戰駒」、「一定讚」、「都市神話」、「燈胆友」、「文明之星」及「超能力」共八匹頭馬賽前曾到從化操練，其中五駒更有超過10倍獨贏，相當可觀。

今次（20日）賽事亦於沙田馬場進行，方嘉柏馬房共有12駒列正選。

其中，「顯心星」、「川河尊駒」、「時時有餘」及「戰鬥英雄」近日均曾北上操練，一概可助方廐重開勝利之門。

另外，有不少賽駒經過一輪拼搏後體力下滑，馬房安排回到從化休養生息，繼而在當地重新進行操練，亦有意想不到的效果。

以徐雨石馬房「天賜寶」為例，本身今季四戰表現皆乏善可陳，在3月7日在馬雅胯下落敗後，幕後安排此駒北上，並在當地逗留逾兩個月。

結果周日休後復出，在黃皓楠胯下爆出20倍冷門贏馬，可見賽前有充份休息的賽駒，在季尾賽事競爭力將有明顯提升。

今期沙田草地日馬，沈集成馬房「幸福掌聲」及「辣得交關」休息超過兩個月後復出，本身日前均曾在從化試閘以提升狀態，有利周日（20日）出賽謀功。

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