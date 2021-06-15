資深馬主榮智健現時養有四駒，全數養於蔡約翰馬房，「銀馳」、「幸運快車」及「勇闖」各自取得一捷，至於「驚喜」則未出賽。

不過觀察近日晨操表，「銀馳」及「勇闖」均已停操並運往從化休息，至於「驚喜」兩課大閘皆被判為不及格，預期今季未必能夠趕及出賽。

因此榮智健若想在季內再嚐拉頭馬滋味，重任便落在「幸運快車」身上，這匹四歲馬將角逐周日（20日）二班田草1400米。

「幸運快車」為應屆經典一哩賽亞軍，隨後兩仗分別增程角逐經典盃（1800米）及打吡（2000米）皆未能取得獎金名次，或可歸咎於此駒長力不足，本身九次角逐1600米或以下途程全數跑入前五名，表現忠心準繩。

「幸運快車」賽前在雷神胯下試1200米泥閘勝出，可見此駒經過超過三個月的休息，狀態已逐漸到位。

如今這匹四歲馬打王牌兼回師田草1400米，有望摘下季內第二捷。

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