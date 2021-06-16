曾榮膺1999至2000馬季香港冠軍騎師的霍達於06年12月撤出香港後，曾轉往新加坡發展一段日子，並取得不俗成績。

他在2014年獲昆士蘭馬會發牌，此後改以黃金海岸作為策騎基地至今。

56歲的霍達祖籍南非，寶刀未老，近年穩居昆士蘭省騎師榜前列位置，在2016年至2020年其間的四個馬季均獲100Win以上。

現時霍達在當地的經理人是同樣曾在港策騎的其南非同鄉兼騎師名宿勞愛德，雙方合作愉快。

霍達今天（16日）在東奔馬場上陣，結果策騎港人馬主陳永光名下、由七屆香港冠軍練馬師大摩訓練的Jumbo Goal勝出一項1110米處女馬賽，替這匹兩歲雄馬敲響服役勝鼓。

這個前香港冠軍組合相隔多年在澳洲再次攜手高奏凱歌，幕後可以獲得19,800澳元（約11.8萬港元）的頭馬獎金。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199