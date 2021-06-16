馬會今日（16日）公佈，沈集成馬房之「理想回報」及蔡約翰馬房之「至尊高陞」，宣告退役。

八歲馬「理想回報」其中一位馬主是前騎師嚴顯強，此駒在港服役五季，合共出賽53次，成績2冠7亞6季，獲獎金超過400萬元。

此駒剛周日（13日）在潘頓胯下跑第五，結果在今日脫離競賽行列。

「至尊高陞」在港出賽兩季，合共上陣16次，取得三冠三亞之成績，其中一勝在季內所取得，此駒獲獎金超過300萬元。

此駒上仗賽後被驗出心律不正常，其後運往從化，可惜從未出席當地晨課，並於今日告別。

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