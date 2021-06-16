季尾時份很多馬匹都已經出賽頗多，體力逐漸下滑，個別初出新馬得以乘虛而入，即使本身狀態未十足，也可以質素搭夠旗開得勝。

以剛周日（13日）賽事為例，初出新馬共取得四Win，包括「加州星球」（東廐）、「風火戰駒」（蔡廐）、「一定讚」（蔡廐）及「燈胆友」（葉廐），可見此類賽駒於季尾階段所起作用極大。

周日（20日）田草將有十場賽事舉行，屆時有八匹初出新馬列正選，當中包括列陣四班1200米的羅廐「美麗滿滿」及韋廐「歡樂洋洋」，同樣值得重視。

羅富全馬房初出新馬向來成績都很好，上季有「夢想成金」初出即勝，今季亦有「健康愉快」、「大眾開心」及「八仟師」一出就贏。

羅廐「美麗滿滿」初上戰陣，這匹出自父系「情深義重」的三歲澳洲自購新馬，來港後試過四次大閘，表現皆不俗。

「情深義重」在港子嗣不少都表現早熟，如「福逸」（高廐）初出即勝，「十二馬」（賢廐）亦有上名，加上「美麗」系作風向來急進，此駒已由潘頓接手，有力打響頭炮。

至於韋達馬房質新馬同樣表現不俗，上季已有三駒一出即勝（「輝煌芯」、「超能力」、「量化歡騰」），今季亦有「當家精神」初出即贏。

「歡樂洋洋」今次將作服役生涯首戰，與同場「美麗滿滿」一樣曾四度試閘，而且走勢俱不錯，進度令人滿意。

「歡樂洋洋」出自父系「忠誠漢子」，今季亦已有同父馬「包裝長勝」（沈廐）首戰即勝。

「洋洋」系對上一次贏馬來自2013年5月「鵬力洋洋」（已退役），「歡樂洋洋」可助馬主重響勝鼓。

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