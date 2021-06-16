外國練馬師沒有年齡限制，不少殿堂級倉主並沒有因為年長而選擇退休，反而繼續練馬參賽。

大摩在港退休後，返回祖家澳洲繼續從練，近日在當地捷報頻傳，證明他依然有心有力。

香港馬圈情況不同，練馬師受年齡限制，若要在65歲後延續練馬生涯至70歲，則要在名次或獎金其中一項，連續三季排行前五名內。

現時香港馬圈60歲或以上練馬師共有十位，包括蔡約翰、告東尼、姚本輝、蘇保羅、何良、文家良、徐雨石、容天鵬、呂健威及沈集成。

其中，蔡約翰已獲馬會批准，可以在港練馬至70歲。

上季練馬師榜三甲人物姚本輝、告東尼及呂健威，今季成績各異。

姚本輝暫時勝出29Win，排練馬師榜第13位，獎金接近4,800萬排名第八，雖已肯定衛冕失敗，但整體成績卻算不差。

告東尼暫以46Win排練馬師榜第六位，所獲獎金超過一億元排名第四，亦算保持水準。

現年62歲的呂健威較上述兩位練馬師成績更佳，他現以56Win排練馬師榜第五位，多告東尼10場頭馬，獎金逾1.2億排名第二，兩個數字均處前列。

呂廐近季兵力強大兼賽績持續向好，一般相信呂健威本人將可步大摩及蔡約翰後塵，在65歲後獲馬會續牌從練到70歲，從而開創華人先河。

另一方面，呂廐在周日（20日）田戰派出六駒上陣，牌面不錯。

當中，「錶之未來」屆時將是首度挑戰三級賽，重配贏馬功臣潘明輝角逐1400米精英盃，負輕磅不容忽視。

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