已獲發來季公司騎師牌照的巴度，將於明早（17日）出席「機緣巧俠」騎法事件新一輪研訊，勢被正式定罪及量刑。

另一方面，他有機會在周日（20日）爭奪兩項三級賽精英盃及精英碟的頭馬獎金，以替自己極有可能於明早被罰停賽，未雨綢繆！

將於1400米精英盃續策當日由自己贏香港經典盃的「健康愉快」，巴度信心十足地說：「上仗（1600米三級賽獅子山錦標）我曾一度認為『健康愉快』可以回氣反先對手，雖然最終僅不敵，但牠能力拼到底。」

「作為一匹四歲馬，牠仍然很年輕，亦是一匹不斷在進步中的新星。」

「展望未來，牠仍有相當的進步空間，下季可望能晉身本港頂級賽駒之列。」

「『健康愉快』上賽表現出色，該仗步速不快，牠在末段亦能交出甚佳衝刺。

「不要忘記頭馬（「達心星」）是匹質素甚佳的上駟，該駒的加速力相當驚人。」

「在我心目中，『健康愉快』潛藏優厚，日後仍會不斷進步。」

四歲澳洲自購馬「健康愉快」近四戰俱由巴度操刀，取得一冠一亞一殿一第六，本身現評109分創來港後新高。

巴度續說：「『健康愉快』絕非池中物，預期牠在暑假期間會續有進步，並會更茁壯成長。」

「牠本身已是一匹體格強健的馬，如進度合乎我們預期，下季牠有望能更上一層樓。」

「『健康愉快』如沿途走勢暢順將可大為提升其機會，牠是匹易於駕馭的馬，所以只要牠能暢順展步競跑，即使是在沒有遮擋下又或者自劣檔起步，影響亦不會太大。」

「牠以往已曾在二班1400米展現實力，本身前速可靠，但亦不一定要前領。」

「展望周日之戰，牠由（跑開的）一哩縮程上陣，預料屆時早段步速亦不會慢，所以我們應不會於早段刻意搶前。」

「『健康愉快』跑法相當機動，性能亦見廣泛，跑1400米至1800米均合其腳法。」

「周日的1400米途程對牠來說不成問題，牠仍是匹未定型的年輕賽駒，就讓牠在跑較短途程下，享受以較快步速馳騁的樂趣吧！」

至於巴度在周日另一戲肉1800米精英碟，將有機會策騎賀廐八歲老牌自購馬「百步穿雲」參賽，須知此駒復課以來兩度試跑皆由他經手，而人馬合作亦曾於上季一場二班1600米影相僅敗屈居亞軍。

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