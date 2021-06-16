曾在2015年夥拍「彭城貴胄」爆大冷揚威墨爾本盃的女將佩妮，翌年獲維省賽馬會發出騎師及練馬師牌照，她亦曾策騎自己訓練的賽駒上陣。

雖然佩妮仍未掛靴，不過她近期出賽頻率明顯減少，自今年5月初出席華利南浦賽馬節以來，便一直沒有上陣，而她今年11次策騎參賽，並摘下一捷。

今天（16日）她在沙丘園馬場復出，策騎由其兄長佩恩訓練的Marcolt及Douceur出戰頭兩場賽事，兩駒均被捧成2.2倍大熱門。

結果佩妮策騎Marcolt跑獲亞軍，不敵由賈傑美主轡Token Spirit，結果串成女將Q。

至於Douceur則三甲不入，未能替佩妮取得今年第二Win。

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