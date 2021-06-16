周日（20日）沙田跑十場草地日馬，練馬師大衛希斯採取精兵制，只以四駒應戰。

希斯解釋說：「香港夏天炎熱潮濕，所以我已安排部份馬提早歇暑，如『佳運財』、『包裝大獎』、『大有心得』等，讓牠們休養生息後，下季再為馬房爭取好成績。」

「我旗下的戰馬是操好才會出賽的，牠們狀態均不俗，可以為我爭勝，我希望今季最終可獲35Win。」

周日四匹希廐馬騎師配搭已定，包括「包裝太保」配何澤堯、「健康第一」配郭能、「迎有」配賀銘年，以及「獎金王者」由楊明綸策騎。

四歲澳洲自購馬「包裝太保」將出爭第二班1400米，此駒來港後已勝出兩場賽事。

上賽縮程跑1000米落敗，如今重新增程角逐在港暫一戰一捷的1400米。

希斯指出：「『包裝太保』上次跑1000米，賽前我曾安排牠小休，令馬兒重拾新鮮感，熱身後如今增程跑1400米當然會更好。」

「『包裝太保』很乖巧，而且步幅闊大，只要能在早段放鬆來跑，末段可以交出強勁衝刺。」

「我希望『包裝太保』屆時取位順利，可守在一個舒服位置競跑。」

「牠是一匹有能力的馬，下季全熟後可望扶搖直上。」

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