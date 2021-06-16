周日（20日）沙田賽事報名已在昨午（15日）公佈，霍利時馬房當日參戰馬有「天賦威力」、 「怡威」、「情趣」和「綠登」。

當中，第四班2000米「天賦威力」有四位馬主，其中包括兩位漂亮女士曾向欣和余妍慧。

曾向欣是「明欣賞」（賀廐）馬主，育有兩名女兒，有馬圈靚太之稱。

至於余妍慧選過前港姐，亦樣貌娟好，她們與曾炳威和唐乃勤合夥持有「天賦威力」。

霍利時說：「『天賦威力』前仗在第五班贏馬，上場升上第四班排外檔起步，該駒比較難駕馭，需要有利形勢協助才跑得好。」

「上場排外檔真是不利牠發揮，坦白講『天賦威力』在四班的優勢不大，需要有檔位的幫助才有機會突圍而出。」

「我希望牠可幸運地抽到內檔，再為馬主爭取好成績。」

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